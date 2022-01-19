Депутаты, объявившие о выходе из «ЕР», и так будут исключены из партии

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19 января 2022, 17:16 Евгений Прокофьев Источник: https://t.me/eoblast/27891

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Документально доказаны факты нарушения партийной дисциплины.

19 января в СМИ появились публикации о том, что 6 депутатов Калининского района Челябинска намереваются выйти из партии «Единая Россия». Ситуацию телеграм-каналу «Е-область» прокомментировал заместитель председателя Челябинской городской думы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Иван Горнов.

Он рассказал, что при президиуме регионального политсовета состоялось заседание по рассмотрению ситуации с нарушением партийной дисциплины отдельными членами партии в составе фракции в Совете депутатов Калининского района, на котором были рассмотрены все обстоятельства. В частности, события ноября 2021 года, когда депутаты проигнорировали обязанность исключить из состава райсовета осужденную коллегу. Этот вопрос был вынесен на второе заседание.

«И аналогично первому заседанию – группа депутатов, включая членов партии ЕР, сорвала это заседание на стадии утверждения повестки, где был единственный вопрос- лишение полномочий депутата, — подчеркнул Иван Горнов. — При этом осуждена коллега за мошеннические действия, сопряженные с неправомерным завладением жильем людей, находящихся в беспомощном состоянии».

Итогом заседание стало решение комиссии рекомендовать президиуму регионального политсовета исключить из партии некоторых депутатов. Иван Горнов добавил, что документально доказаны факты нарушения партийной дисциплины, Устава партии и Положения о депутатском объединении. Эти материалы будут представлены президиуму.

«В этой ситуации у людей, позволивших себе нарушение партийной дисциплины, узнавших о решении комиссии, другого выхода, кроме как написать заявление о выходе из состава фракции, не было. Но и смысла в этих заявлениях нет: как только президиум «ЕР» примет решение об исключении из партии, члены фракции примут решение об исключении этих людей из состава депутатского объединения. И здесь уже не важно, будет у них желание остаться во фракции, или нет. Нарушив партийную дисциплину, пройдя против фракции, они уже показали, что их личные интересы важнее партийных интересов и интересов избирателей», — резюмировал заместитель председателя Челябинской городской думы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Иван Горнов.

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