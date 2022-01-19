Захарова назвала провокацией заявление Псаки об эвакуации семей российских дипломатов с Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2022, 11:03 Источник: ТАСС

Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о начале эвакуации семей российских дипломатов из Украины — провокация. Об этом заявила официальный представитель МИД РВ Мария Захарова эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран?», — сказала Захарова.

Она считает также, что заявление Псаки свидетельствует о вовлеченности Белого дома в провокацию, подготовленную газетой «Нью-Йорк Таймс».

«Это все можно характеризовать как провокативное поведение,- сказала Захарова. - Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники в СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов,- это одна связка».

Ранее 18 января Джен Псаки заявила, что Россия подготовилась к эвакуации семей дипломатов с Украины в конце декабря — начале января.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости