Посольство России в США призвало Вашингтон «прекратить истерику» вокруг Донбасса

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2022, 07:13 Источник: "Интерфакс"

Посольство США в Вашингтоне, Ting Shen/globallook.com

Посольство России в Соединенных Штатах выступило с заявлением, в котором призвало Вашингтон прекратить истерику вокруг Донбасса и отказаться от планов дополнительных поставок оружия на Украину. Текст заявления опубликован в Facebook.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», - сказано в заявлении.

В нем говорится также, что перемещение войск по территории России — ее суверенное право, и содержится призыв к Вашингтону «прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям».

Вчера пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Россия может атаковать Украину в любой момент.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости