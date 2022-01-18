Украина получила от Великобритании партию помощи в виде легких противотанковых средств

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18 января 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, pixabay.com

Вооруженные силы Украины получили партию помощи в виде легких противотанковых средств от Великобритании. Соответствующую информацию во вторник предоставили в пресс-службе украинского Министерства обороны.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес сообщил, что страна поставит Украине оборонительные вооружения в целях "самообороны".

18 января сотрудники украинского МО заявили, что на территорию страны прибыла очередная партия международной технической помощи из Великобритании. В ведомстве уточнили, что в этот раз партнеры предоставили Киеву новые легкие противотанковые средства.

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