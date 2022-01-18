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Представитель Пентагона Кирби заявил, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине

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Представитель Пентагона Кирби заявил, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине
Пентагон, pixabay.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга во вторник, 18 января, сообщил, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент не планируют наращивать военное присутствие на Украине.

Джон Кирби также заметил, что сейчас американской стороне нечего объявить о поставках дополнительной помощи Украине. Однако, по словам представителя Пентагона, США намерены и дальше оценивать потребности Киева в данной сфере и искать возможности и способы помочь украинской стороне укрепить ее обороноспособность.

Напомним, ранее представитель госдепартамента высокого ранга заявила, что Вашингтон намерен продолжать отправку Украине новой военной помощи, причем очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.

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