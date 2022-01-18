Представитель Пентагона Кирби заявил, что США не планируют наращивать военное присутствие на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

18 января 2022, 22:00

Пентагон, pixabay.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга во вторник, 18 января, сообщил, что Соединенные Штаты Америки в настоящий момент не планируют наращивать военное присутствие на Украине.

Джон Кирби также заметил, что сейчас американской стороне нечего объявить о поставках дополнительной помощи Украине. Однако, по словам представителя Пентагона, США намерены и дальше оценивать потребности Киева в данной сфере и искать возможности и способы помочь украинской стороне укрепить ее обороноспособность.

Напомним, ранее представитель госдепартамента высокого ранга заявила, что Вашингтон намерен продолжать отправку Украине новой военной помощи, причем очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости