Аргументы Недели Политика 13+

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд пообещала России «мощный ответ» в случае размещения сил в Латинской Америке

, 21:02 Источник: The Washington Post

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд пообещала России «мощный ответ» в случае размещения сил в Латинской Америке
постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, White House/via Globallookpress.com

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд во вторник, 18 января, пообещала России "мощный ответ" в случае размещения ядерных ракет вблизи американских границ.

Ранее в издании The New York Times появился материал, в котором утверждалось, что российские представители якобы намекнули на возможность размещения ядерных ракет близко к побережью США, а это в свою очередь способно сократить время их подлета до пяти минут.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что русские "хватаются за каждую соломинку", чтобы запугать Вашингтон, однако, по ее словам, если Москва пойдет на столь агрессивный шаг против США, последует "мощный ответ".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Проект новой конституции Белоруссии в ближайшие дни внесут на рассмотрение Лукашенко

Проект новой конституции Белоруссии в ближайшие дни внесут на рассмотрение Лукашенко

Глава администрации белорусского лидера Игорь Сергеенко сообщил, что доработанный проект новой конституции может быть внесен на рассмотрение Александра Лукашенко в ближайшие дни.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество