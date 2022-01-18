Постпред США при ООН Томас-Гринфилд пообещала России «мощный ответ» в случае размещения сил в Латинской Америке

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд во вторник, 18 января, пообещала России "мощный ответ" в случае размещения ядерных ракет вблизи американских границ.
Ранее в издании The New York Times появился материал, в котором утверждалось, что российские представители якобы намекнули на возможность размещения ядерных ракет близко к побережью США, а это в свою очередь способно сократить время их подлета до пяти минут.
Линда Томас-Гринфилд заявила, что русские "хватаются за каждую соломинку", чтобы запугать Вашингтон, однако, по ее словам, если Москва пойдет на столь агрессивный шаг против США, последует "мощный ответ".
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