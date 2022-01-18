Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон обеспокоен военными учениями России и Белоруссии

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18 января 2022, 21:29 Источник: The Washington Post

флаг США, pixabay.com

Постпред США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд рамках беседы с журналистами во вторник, 18 января, заявила, что Вашингтон обеспокоен военными учениями России и Белоруссии.

Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки также волнует "военное наращивание" на границе с Украиной.

По словам постоянного представителя США при ООН, все вышеуказанные факторы сигнализируют о том, что Российская Федерация настроена по отношению к Киеву "агрессивно". Томас-Гринфилд выразила мнение, что речь идет не просто об одном действии, а об аккумуляции и интенсивности действий.

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