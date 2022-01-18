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Лавров и Блинкен 21 января встретятся в Женеве

, 20:18 Источник: РИА "Новости"

Лавров и Блинкен 21 января встретятся в Женеве
госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 21 января, встретится в Женеве с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила представитель американского госдепартамента.

Сообщается, что госсекретарь США Блинкен говорил сегодня утром с главой МИД России Лавровым. В рамках этой беседы стороны согласились, что им будет полезно встретиться лично. В Госдепе уточнили, что с учетом планов поездки Энтони Блинкена в Киев и Берлин было принято решение добавить остановку в Женеве.

Встреча госсекретаря Соединенных Штатов с Сергеем Лавровым состоится 21 января и пройдет после запланированных у Энтони Блинкена переговоров на Украине и в Германии.

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