Польша обратилась к НАТО с просьбой продолжать активные учения в ответ на белорусско-российские маневры

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18 января 2022, 20:02 Источник: РИА "Новости"

флаг Польши, pixabay.com

Польша обратилась к НАТО с просьбой продолжать активные военные учения в ее регионе в ответ на проведение белорусско-российских маневров, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

Отмечается, что проведение белорусско-российских учений якобы ведет к тому, что в разговорах с союзниками по Североатлантическому альянсу Польша делает очень большой нажим на то, чтобы политика маневров НАТО была продолжена.

Напомним, ранее замначальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что совместно с Российской Федерацией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства, завершающим этапом которой станет белорусско-российское учение под названием "Союзная решимость-2022".

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