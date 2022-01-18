Польша обратилась к НАТО с просьбой продолжать активные учения в ответ на белорусско-российские маневры

Польша обратилась к НАТО с просьбой продолжать активные военные учения в ее регионе в ответ на проведение белорусско-российских маневров, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.
Отмечается, что проведение белорусско-российских учений якобы ведет к тому, что в разговорах с союзниками по Североатлантическому альянсу Польша делает очень большой нажим на то, чтобы политика маневров НАТО была продолжена.
Напомним, ранее замначальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что совместно с Российской Федерацией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства, завершающим этапом которой станет белорусско-российское учение под названием "Союзная решимость-2022".
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