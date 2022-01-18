На совместных российско-белорусских учениях объединённые силы отработают отражение внешней агрессии

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18 января 2022, 13:02

Фото: Соцсети

Представитель Минобороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга рассказал военным атташе при посольствах 98 иностранных государств в Москве, включая 16 стран НАТО, о том, что в ходе предстоящих российско-белорусских внеплановых учений будут отработаны различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Фомин заявил военным атташе: «О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились ещё в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства… Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к её усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства».

Впервые в ходе предстоящей совместной проверки боеготовности сил Союзного государства будет задействован Восточный военный округ РФ. Фомин уточнил: «привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооружённых силах Российской Федерации в январе текущего года». Важной частью учений станут вопросы перемещения российских войск на территорию Белоруссии. Также будет оцениваться способность объединённых сил решать внезапно возникающие задачи по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях.

Проверка пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С». Первый этап проверки завершится 9 февраля. В ходе него планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве. В том числе - в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Кроме того, на этом этапе с подразделениями и войсковыми частями Восточного военного округа и Вооружённых сил Республики Беларусь, задействованными в проверке, будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения. В рамках боевого слаживания пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Совместное учение «Союзная решимость-2022» пройдёт 10-20 февраля. На коалиционных манёврах будут отработаны задачи отражения внешней агрессии и антитеррор



Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

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