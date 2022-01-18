Шольц заявил, что ФРГ не поставляет летальное оружие Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил днем во вторник, 18 января, что Берлин не поставляет Украине летальное вооружение. По словам политика, данная политическая линия Германии остается неизменной.
Олаф Шольц уточнил, что федеральное правительство долгие годы проводит универсальную стратегию в этой сфере и не поставляет летальное оружие. По словам канцлера ФРГ, в данном вопросе со сменой правительстве в декабре ничего не изменилось.
По словам Шольца, Германия выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины посредством переговоров.
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