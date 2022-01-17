Глава британского Минобороны Бен Уоллес сообщил о принятом решении поставить оружие Украине

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17 января 2022, 21:45 Источник: The Guardian

Бен Уоллес, Martyn Wheatley / Parsons Media, globallookpress.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о принятом решение поставить оружие Украине - легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Об этом решении Бен Уоллес сообщил в понедельник в ходе выступления в парламенте страны.

Глава британского Минобороны заявил, что это оружие не является стратегическим и не представляет угрозы для России. По словам Уоллеса, эти системы предназначены только для самообороны.

После встречи с министрами обороны Швеции, Финляндии и Норвегии Уоллес заявил, что Великобритания всегда будет поддерживать европейских соседей, так как они являются жизненно важными партнерами, с которыми Лондон работает над защитой общих ценностей и противостоит общим угрозам.

"Великобритания и наши партнеры из Северной Европы едины в нашем подходе к обеспечению европейской безопасности", — заключил он.

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