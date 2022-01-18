Политолог Почта поддержал высказывание спикера Госдумы Володина о стремлении НАТО «оккупировать» Украину
18 января 2022, 16:26
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта во вторник, 18 января, оценил заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что НАТО стремится "оккупировать" Украину.
"В определенной степени с этим заявлением можно согласиться", – подчеркнул Юрий Почта. По словам политолога, с одной стороны, у Североатлантического альянса есть интерес в превращении Украины в плацдарм в процессе расширения НАТО на восток. В то же время нынешняя украинская элита "мечтает и видит процесс сближения с НАТО как самый желанный".
Почта в беседе с RT добавил, что процесс принятия мер по "подгонке" инфраструктуры Украины под стандарты альянса происходит со времен президентства Петра Порошенко.
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