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Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство республики в отставку

, 13:24 Источник: ТАСС

Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство республики в отставку
глава Республики Коми Владимир Уйба, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Республики Коми Владимир Уйба в понедельник, 17 января, отправил в отставку правительство региона. Соответствующую информацию он предоставил сегодня в рамках разговора с журналистами.

Владимир Уйба сообщил, что принял решение о роспуске правительства Республики Коми. Чиновник поблагодарил коллег за совместную работу в "экстремальных условиях". Глава региона попросил членов правительства до назначения нового состава продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.

Уточняется, что полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахмееву.

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