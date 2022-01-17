Глава Коми Владимир Уйба отправил правительство республики в отставку

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17 января 2022, 13:24 Источник: ТАСС

глава Республики Коми Владимир Уйба, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Республики Коми Владимир Уйба в понедельник, 17 января, отправил в отставку правительство региона. Соответствующую информацию он предоставил сегодня в рамках разговора с журналистами.

Владимир Уйба сообщил, что принял решение о роспуске правительства Республики Коми. Чиновник поблагодарил коллег за совместную работу в "экстремальных условиях". Глава региона попросил членов правительства до назначения нового состава продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.

Уточняется, что полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахмееву.

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