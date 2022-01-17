Четырнадцать самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана

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17 января 2022, 07:53 Источник: РИА "Новости"

Ил-76, mil.ru

Все четырнадцать запланированных на 17 января самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли в Подмосковье с территории Казахстана. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о самолетах военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76, которые доставили миротворцев на аэродром "Чкаловский". Военнослужащие ВДВ на месте разгружают вооружение, технику и имущество, а затем они совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Позже сегодня Ил-76 также доставят на аэродром "Восточный", который расположен в Ульяновской области, личный состав и технику подразделений ВДВ, которые выполняют задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ.

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