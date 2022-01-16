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Песков заявил, что Россия и США находятся на совершенно разных треках

, 08:27

Песков заявил, что Россия и США находятся на совершенно разных треках
Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США есть некоторое понимание, но в целом страны находятся на совершенно разных треках, что вызывает обеспокоенность.

«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство»,- высказала официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

Песков наполнил о необходимости получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО, потому что в ином случае законная возможность присоединиться к альянсу у Киева будет оставаться.

Ранее Песков сообщил о высоком уровне напряжённости на границе с Украиной. По его словам, конкретный ответ на конкретные предложения по гарантиям безопасности позволит улучшить ситуацию.

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