Песков заявил, что Россия и США находятся на совершенно разных треках

Аргументы Недели → Политика 13+

16 января 2022, 08:27

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США есть некоторое понимание, но в целом страны находятся на совершенно разных треках, что вызывает обеспокоенность.

«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство»,- высказала официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

Песков наполнил о необходимости получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО, потому что в ином случае законная возможность присоединиться к альянсу у Киева будет оставаться.

Ранее Песков сообщил о высоком уровне напряжённости на границе с Украиной. По его словам, конкретный ответ на конкретные предложения по гарантиям безопасности позволит улучшить ситуацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости