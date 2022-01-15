Кадыров: за три дня стало ясно, что у Чечни с Ингушетией «нет проблем»

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15 января 2022, 22:55 Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в субботу, 15 января, заявил, что за три дня никто из народа Ингушетии не обратился к старейшинам или к нему самому, и не высказал обвинений.

Кадыров 12 января в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 обратился к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения.

"Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни", - сказал Кадыров. По его словам, "это показывает, что мы братья".

"Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова", - заявил чеченский лидер.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что глава республики дал поручение ведомству довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа.

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