Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу

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13 января 2022, 10:18

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично обратился к народу Ингушетии. Кадыров призвал жителей соседней республики "определить степень вины и наказание" и обосновать их законами России или шариата.

Видеозапись обращения главы Чечни опубликована в Instagram-аккаунте его помощника ya_pomoshnik_kra_95 (официальный аккаунт Кадырова заблокирован из-за санкций США).

"Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или шариата, в чем я виноват, обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции", — цитирует выступление Рамзана Кадырова ЧГТРК «Грозный».

На предъявление обвинений он дал жителям Ингушетии трое суток. Кадыров заявил, что, если ответа не получит, то сполна спросит с тех, кто пытается его очернить. По словам Кадырова, он не собирается допустить, чтобы кто-то порочил честь чеченского народа.

Между Чечнёй и Ингушетией, напомним, происходят территориальные споры. Кадыров ранее обращался к "провокаторам", которые заявляют, что власти Чечни незаконно отняли у них территории,- передаёт РБК.

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