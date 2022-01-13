Аргументы Недели Общество 13+

Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу

, 10:18

Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу
Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров публично обратился к народу Ингушетии. Кадыров призвал жителей соседней республики "определить степень вины и наказание" и обосновать их законами России или шариата.

Видеозапись обращения главы Чечни опубликована в Instagram-аккаунте его помощника ya_pomoshnik_kra_95 (официальный аккаунт Кадырова заблокирован из-за санкций США).

"Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или шариата, в чем я виноват, обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции", — цитирует выступление Рамзана Кадырова ЧГТРК «Грозный».

На предъявление обвинений он дал жителям Ингушетии трое суток. Кадыров заявил, что, если ответа не получит, то сполна спросит с тех, кто пытается его очернить. По словам Кадырова, он не собирается допустить, чтобы кто-то порочил честь чеченского народа.

Между Чечнёй и Ингушетией, напомним, происходят территориальные споры. Кадыров ранее обращался к "провокаторам", которые заявляют, что власти Чечни незаконно отняли у них территории,- передаёт РБК.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Россия ждет от Запада аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва свои инициативы по выводу ситуации из кризиса 10 января разъяснила в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество

В мире