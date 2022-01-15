Сенатор Константин Косачёв считает, что Россия и Запад могут договориться о гарантиях безопасности: шанс ещё есть

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15 января 2022, 16:48 Источник: Константин Косачев

Federation Council of Russia, globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв считает, что Россия и Запад могут договориться о гарантиях безопасности. Свою мысль политик написал на своей странице в Facebook.

Несколько дней назад Россия провела переговоры с США, НАТО и ОБСЕ. Комментируя их итоги. Косачёв пишет: "... ключевая проблема в подходе Запада к нашей стране состоит в следующем: та сторона всеми силами старается уйти от собственной ответственности за происходящее в Европе, игнорируя смысл российских инициатив - возвращение ситуации к доэскалационному периоду".

Он отметил, что "рубежом начала эскалации на самом деле является вовсе не "украинский" 2014-й, а "натовский" 1997-й год". По словам Косачёва, "в этом и есть суть российской позиции: все началось с расширения НАТО, и украинский сюжет – лишь следствие, причем одно из".

"...наши визави упорно повторяют свою версию происходящего: главное, мол – вот-вот предстоящее вторжение России на Украину, и потому, дескать, всегда предпочитающий дипломатию Запад, так и быть, пошел на обсуждение каких-то там предложений России – "лишь бы не было войны".

"Это не глупость, но вполне намеренное искажение ситуации: представить именно Россию инициатором всех проблем, а Европу – по вине России стоящей на грани войны",- написал сенатор.

Он объяснил, что так делают, "чтобы население Европы не задалось простыми вопросами: а зачем действительно НАТО расширяться на Восток "по просьбам трудящихся", если Россия попросту реагирует на это расширение?" Стала ли Европа безопаснее после расширения НАТО? После отказа США и НАТО от договоров по РСМД и ДОВСЕ? После военного освоения Западом все новых и новых территорий на востоке Европы? Речь о принципе неделимости безопасности, который серьезно нарушается изменением военной конфигурации с 1997 года. Никто не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет безопасности другого – под этим подписались все государства Европы, США и Канада.

Косачёв напомнил недавние слова главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель о том, что "в Европе нет безопасности без безопасности Украины". Но, выходит, безопасность Европы ЕС, НАТО и США легко себе представляют без безопасности России? Ведь все, что мы сейчас открыто предложили Западу, вытекает именно из этой их порочной логики – строить безопасность в Европе, полностью пренебрегая мнением и интересами России.

Косачёв отметил, что политики НАТО продолжат тему "агрессии против Украины", которую они выдумали.

А власти России и российские переговорщики сказали вполне открыто: говорить надо по существу наших предложений, и говорить предметно, ибо иного способа достичь взаимной безопасности нет."...дипломатию делают профессионалы, а не пропагандисты. Они есть у Америки, они есть у России, и хотелось бы, чтобы в конечном итоге они нашли общий язык, как это получалось ранее не раз. Шанс ещё есть",- заключил Косачёв.

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