Трамп 29 января проведет митинг в Техасе

Бывший президент Соединенных Штатов Америки, республиканец Дональд Трамп 29 января проведет митинг для своих сторонников в Техасе. Об этом сообщили в субботу, 15 января, в пресс-службе политика.
Согласно последней информации, митинг пройдет в городе Конро в 19.00 по Центральноамериканскому времени (04.00 по Москве).
Ближайший митинг Дональд Трамп проведет сегодня в штате Аризона. Экс-президент США заявил, что видит эту встречу со сторонниками как альтернативу пресс-конференции, которую он планировал устроить в годовщину штурма Капитолия.
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