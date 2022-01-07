На Трампа сыпется очередной поток обвинений, но он «держится молодцом»

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7 января 2022, 20:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: MediaPunch/face to face

Бывший президент США Дональд Трамп уже в который раз подвергается обвинениями со стороны политических оппонентов. Лидера республиканцев до сих пор винят в событиях 6 января 2021 года, в которых, по некоторым данным, виновны экстремисты из «Блэк Лайвс Мэттер». Байден ещё в прошлом году скрытно намекнул, что вина на гибели 4-х человек и кровопролитии в Капитолии лежит на Трампе. Дональд Трамп от обвинений отказывается, причём наотрез. Можно сказать, что он «держится молодцом». Трамп уже чётко дал понять, что не имеет отношения к экстремизму, и напротив, осуждал акцию насилия. Только теперь на экс-президента обрушились сразу два человека, и все они возглавляли когда-то Соединённые Штаты Америки.

Два бывших лидера США, оба демократа, выступили со специальными заявлениями в адрес господина Трампа. Джимми Картер и Барак Обама официально поддержали действующего президента – Джо Байдена. Они оба напомнили американцам, что их страна является оплотом мировой демократии. В адрес Республиканской партии были произнесены слишком резкие и даже агрессивные слова. Обама и Картер обвинили партию Трампа в подрыве этой самой демократии и в посягательстве на справедливые выборы. «Мы не можем подавать пример другим странам»,- написал Обама, «Если наши лидеры, при этом, готовы распространять ложь и ставить под сомнения результаты свободных выборов». Картер заявил, что в штатах Флорида, Техас и Джорджия, республиканцы хотят победить «любыми» способами, и даже самыми радикальными.

Аналитики уже считают, что в США в этом году не миновать нового политического противостояния. Обвинений с каждым днём всё больше. Отношения между фракциями напряжены до предела. Но сами люди готовы выразить свою поддержку скорее Трампу, чем сторонникам Байдена и действующему главе государства. Всему виной – огромное количество политических ошибок нынешнего президента США и самая главная из них – трагическое отступление из Афганистана.

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