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Председатель ОБСЕ Збигнев Рау в феврале посетит Москву

, 11:29 Источник: РИА "Новости"

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау в феврале посетит Москву
председатель ОБСЕ Збигнев Рау, Georges Schneider/XinHua

Председатель ОБСЕ, глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау в середине февраля посетит Москву. Об этом сообщил в субботу, 15 января, пресс-секретарь МИД республики Лукаш Ясина.

Предполагается, что, вероятнее всего, визит Збигнева Рау состоится 15 февраля. Предполагается, что председатель ОБСЕ встретится в Москве с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Лукаш Ясина подчеркнул, что речь идет об обычной процедуре председателя ОБСЕ, связанной с тем, что РФ является в этой организации одним из важнейших государств-членов.

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