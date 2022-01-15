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Российское посольство назвало вбросом заявления США об определении сроков «вторжения» РФ на Украину

, 07:20 Источник: Facebook

Российское посольство назвало вбросом заявления США об определении сроков «вторжения» РФ на Украину
флаг России, pixabay.com

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о том, что власти Соединенных Штатов якобы определили сроки "вторжения" РФ на Украину.

Российское посольство в своем заявлении подчеркнуло, что руководство США детально описывает сценарии подобных провокаций и даже называет даты эвентуального начала "операций", однако при этом не предоставляет каких-либо доказательств.

В дипмиссии обратили внимание на то, что подобная постановка вопроса является подтверждением непрекращающегося информационного давления на Москву.

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