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Пушков объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Байденом попыткой попасть в «высшую лигу»

, 07:13 Источник: Telegram

Пушков объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Байденом попыткой попасть в «высшую лигу»
Алексей Пушков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием глав Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что Владимир Зеленский пытается попасть в "высшую лигу", к которой не принадлежит. Алексей Пушков выразил мнение, что подобные переговоры не нужны никому, кроме украинского лидера.

Сенатор добавил, что вышеуказанная инициатива – это лишь очередная неудачная "попытка самопиара". Более того, по словам Пушкова, Зеленский не хочет или не может понять, что Украина – это "не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток".

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