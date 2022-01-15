Пушков объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Байденом попыткой попасть в «высшую лигу»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 января 2022, 07:13 Источник: Telegram

Алексей Пушков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием глав Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что Владимир Зеленский пытается попасть в "высшую лигу", к которой не принадлежит. Алексей Пушков выразил мнение, что подобные переговоры не нужны никому, кроме украинского лидера.

Сенатор добавил, что вышеуказанная инициатива – это лишь очередная неудачная "попытка самопиара". Более того, по словам Пушкова, Зеленский не хочет или не может понять, что Украина – это "не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости