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Финансовый эксперт Ордов: Россия сможет выдержать натиск любых американских санкций

, 20:34 Источник: "Экономика сегодня"

Финансовый эксперт Ордов: Россия сможет выдержать натиск любых американских санкций
Капитолий, США, Al Drago - Pool via CNP//globallook.com

Проект США о новых антироссийских санкциях, которые могут быть введены в случае "вторжения" России на Украину — не что иное, как очередная «страшилка», считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

К тому же, по мнению эксперта, даже в случае введения рестрикций, они не нанесут большого вреда экономике России.

«Наша страна способна выдержать такой натиск за счет рекордных международных резервов, растущего, как на дрожжах, Фонда национального благосостояния, колоссального профицита государственного бюджета за счет благоприятной конъюнктуры и бюджетной консолидации. К тому же предполагается, что в начале текущего года Минфин планирует дополнительно потратиться на покупку золота и валюты. Все это в случае реализации негативных сценариев по ужесточению санкций поддержит экономику»,- сказал Ордов.

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