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Лавров: требования США вернуть расположенные на территории РФ войска в «казармы» неприемлемы

, 20:29

Лавров: требования США вернуть расположенные на территории РФ войска в «казармы» неприемлемы
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми тре6ования США о том, чтобы Москва вернула в казармы 100 тысяч военнослужащих, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной.

«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать»,- высказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров отметил, что Россия не будет возвращать в казармы войска, которые расположены на ее же территории.

Ранее Лавров заявил об «эмоциональной и не очень вежливой» реакции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на требования РФ о нерасширении НАТО.

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