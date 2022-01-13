Лавров: требования США вернуть расположенные на территории РФ войска в «казармы» неприемлемы

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13 января 2022, 20:29

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми тре6ования США о том, чтобы Москва вернула в казармы 100 тысяч военнослужащих, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной.

«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать»,- высказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров отметил, что Россия не будет возвращать в казармы войска, которые расположены на ее же территории.

Ранее Лавров заявил об «эмоциональной и не очень вежливой» реакции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на требования РФ о нерасширении НАТО.

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