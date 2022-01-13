Верховный атаман Н.Л. Дьяконов сделал большое заявление по поводу происходящего в Казахстане

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13 января 2022, 20:18 Антон Дубровский, Журналист

Николай Леонидович широко высказался по поводу январских событий, произошедших в Казахстане.

«Мы ожидаем, что Республика Казахстан реально сможет обеспечить равенство всех граждан перед законом, что должно включать в себя, в том числе, защиту прав казаков как особой этносоциальной и культурной общности, которая является коренной в Республике Казахстан. Казаки намерены строить свободный, демократический, правовой и светский Казахстан во имя будущего своих детей на родной для себя земле», - говорит атаман.

В своем заявлении, состоящем из 12 пунктов и опубликованном на сайте Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья (www.скврз.рф) Николай Леонидович отметил ещё несколько фактов.

Дьяконов обозначил, что в Республике Казахстан располагаются важные центры исторических казачьих войск: Уральского казачьего войска (старшинство с 1591 г.), Семиреченского казачьего войска, Сибирского казачьего войска (у обоих – старшинство с 1582 г.) и Оренбургского казачьего войска (старшинство с 1574 г.), а также многочисленные места компактного проживания казаков. Дьяконов отмечает важную роль СКВРиЗ в статусе казачьих общин в Казахстане как организации, которая охватывает 49 стран мира и всецело поддерживает казаков в столкнувшейся с волнениями республике. Атаман подчеркнул, что казачьи дружины Казахстана готовы оказывать посильную помощь и любое требуемое содействие казахстанским властям.

«СКВРиЗ уверено, что прошедшие испытания еще тесней сплотят родственные народы русских и казахов, имеющих общую историю, в частности, на основе нашей общей и славной Победы в Великой Отечественной Войне, включая немеркнущий подвиг русских и казахов, воевавших плечом к плечу в 8-ой гвардейской Панфиловской дивизии при обороне г. Москвы в критические для страны дни 1941 г.» - утверждает Николай Леонидович.

Дьяконов убежден, что «с очищением государственного аппарата Республики Казахстан от мятежников, проходимцев и пособников террористов и экстремистов, уйдут в прошлое печальные примеры русофобии в Казахстане, включая преследования по национальному и языковому признаку, любые проявления бытового экстремизма, национализма и агрессии».

Атаман также выразил поддержку действиям властей Республики Казахстан по предотвращению дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивных сил и озвучил свое одобрение решению направить миротворческие силы ОДКБ (Организация Договора о Коллективной Безопасности) для стабилизации обстановки в стране.

Помимо всего остального, Николай Леонидович выразил надежду, что русскому языку в Республике Казахстан будет возвращён статус государственного языка.

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