Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможное введение новых антироссийских санкций, которые могут коснуться финансовых организаций. Накануне американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против России из-за «агрессивных» действий против Украины.
«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы»,- высказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые санкции против президента РФ Владимира Путина, а также других высокопоставленных чиновников, военных. Кроме того, ограничения могут коснуться банков и доступа к системе межбанковских платежей SWIFT.
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