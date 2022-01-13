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Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

, 15:36 Источник: РИА Новости

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США
табличка, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможное введение новых антироссийских санкций, которые могут коснуться финансовых организаций. Накануне американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против России из-за «агрессивных» действий против Украины.

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы»,- высказал он в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые санкции против президента РФ Владимира Путина, а также других высокопоставленных чиновников, военных. Кроме того, ограничения могут коснуться банков и доступа к системе межбанковских платежей SWIFT.

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Политика

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможное введение новых антироссийских санкций, которые могут коснуться финансовых организаций. Накануне американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против России из-за «агрессивных» действий против Украины.

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