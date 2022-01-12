Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по качеству управления

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

12 января 2022, 10:55 Татьяна Михайлова Источник: РБК

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Южному Уралу за год удалось улучшить позицию во всероссийском рейтинге.

Челябинская область заняла 8-е место по итогам исследования «IX рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году», проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций. Об этом сообщает РБК.

Южный Урал получил 0,679 баллов и был включен в десятку лучших субъектов России по качеству управления. Региону удалось значительно улучшить свои позиции: в прошлом году Челябинская область занимала 13-е место.

Добавим, что при проведении исследования учитывались три блока критериев: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. В оценке эффективности участвовали эксперты. Лидером рейтинга стала Тюменская область, второе место заняла Москва, третье — Ямало-Ненецкий автономный округ.

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