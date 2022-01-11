В Азербайджане заявили, что ответственность за напряженность на границе лежит на Армении

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11 января 2022, 20:12 Источник: РИА "Новости"

флаг Азербайджана, pixabay.com

Министерство иностранных дел Азербайджана подвергло осуждению инцидент на границе с Арменией, в результате которого погиб азербайджанский военный, и возложило на Ереван ответственность за напряженность.

Ранее сегодня азербайджанское Минобороны заявило о гибели военнослужащего в результате обстрела на границе с Арменией.

В армянском оборонном ведомстве в свою очередь сегодня вечером сообщили о применения Азербайджаном артиллерии и беспилотников в ходе обстрела на границе, вследствие чего трое военнослужащих Армении получили ранения.

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