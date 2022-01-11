Ереван сообщил об обстреле азербайджанскими ВС армянских позиций на границе

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2022, 19:11 Источник: Минобороны Армении

флаг Армении, Carsten Reisinger/ globallookpress.com

В Министерстве обороны Армении вечером во вторник, 11 января, сообщили об обстреле азербайджанскими Вооруженными силами армянских позиций на границе, вследствие чего пострадали военнослужащие.

Согласно последним данным армянской стороны, происшествие случилось сегодня в 17.30 по местному времени (16.30 по Москве). В Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана возобновили обстрел позиций противника, дислоцированных на восточном направлении границы.

Есть информация о том, что в результате случившегося пострадали трое военных.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости