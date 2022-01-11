Голливудом управляют из Пентагона и ЦРУ

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2022, 17:55

Голливудские фильмы буквально наводнили российские кинотеатры и телеканалы. Голливудские блокбастеры вдалбливают в головы российских зрителей - чуждые нам идеи и образ жизни. Идёт трансформация сознания людей, разрушительная для нашей страны. Поэтому Россия проигрывает Западу в информационной войне.



Пентагон реально участвует тем или иным образом в создании практически каждого боевика и других фильмов, где есть военная подоплёка. Его влияние распространяется на телевизионные шоу всех видов. Военные гости и чествование американских военных на игровых шоу и кулинарных шоу, спортивных играх — это, по сути, церемонии прославления военнослужащих США, которые были оплачены и поставлены за счет налогов США и бюджета американских вооруженных сил.



Тщательно формируемый соответствующими отделами Пентагона и ЦРУ «развлекательный» контент не просто коварно подготавливает людей «правильно» реагировать на новости о войне и мире во всем мире. В огромной степени кино заменяет реальность для людей, которые вообще очень мало узнают настоящих новостей о мире. Во многих фильмах военные фактически становятся сопродюсерами с правом вето в обмен на разрешение использовать военные базы, оружие, экспертов и войска.



Голливуд поднаторел в переписывании истории. Тысячу раз был прав великий английский литератор Чарльз Диккенс, когда заявил: «Миссия Америки - опошлить вселенную». В сюжетах американских фильмов всё ставится с ног на голову, беззастенчивую лож оправдывают тем, что кино — это искусство, имеющее право на вымысел. Но, на деле, зритель начинает верить, что именно сюжеты голливудских фильмов соответствуют историческим фактам. Это становится очень мощным оружием пропаганды.



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