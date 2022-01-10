Американское кино является важной частью информационной войны

Аргументы Недели → Армия 13+

10 января 2022, 16:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Статья Дэвида Свансона, опубликованная интернет-изданием COUNTERPUNCH, под заголовком «Пентагон и ЦРУ превратили тысячи голливудских фильмов в суперэффективную пропаганду», достаточно ярко описывает, как американский кинематограф формирует сознание американского зрителя. Но, для нас важнее понять, как он влияет на внутренний мир россиян. Стоит об этом говорить серьёзно, поскольку голливудские фильмы буквально наводнили российские кинотеатры и телеканалы. Голливудские блокбастеры вдалбливают в головы российских зрителей - чуждые нам идеи и образ жизни. Доходит до смешного, меняется топонимика в отечестве нашем. В Подмосковье и не только, появились населённые пункты с названиями: «Грибово Лайф», «Павлово Хаус», «Юсупово Виледж» и тому подобное. Такое впечатление, что мы уже подверглись оккупации. Идёт трансформация сознания людей, разрушительная для нашей страны. Поэтому Россия проигрывает Западу в информационной войне.

Американский журналист и политолог Дэвид Свансон пишет в своей статье: «Пропаганда наиболее эффективна, когда люди не думают, что это пропаганда. Когда мы воображаем, что американские военные лишь изредка и незначительно влияют на американские фильмы, мы сильно заблуждаемся. Пентагон реально участвует тем или иным образом в создании практически каждого боевика и других фильмов, где есть военная подоплёка. Его влияние распространяется на телевизионные шоу всех видов. Военные гости и чествование американских военных на игровых шоу и кулинарных шоу, спортивных играх — это, по сути, церемонии прославления военнослужащих США, которые были оплачены и поставлены за счет налогов США и бюджета американских вооруженных сил».

КУХНЯ ПРОПАГАНДЫ

Свансон поясняет: «Тщательно формируемый соответствующими отделами Пентагона и ЦРУ «развлекательный» контент не просто коварно подготавливает людей «правильно» реагировать на новости о войне и мире во всем мире. В огромной степени кино заменяет реальность для людей, которые вообще очень мало узнают настоящих новостей о мире». Специалисты пропаганды из Пентагона и ЦРУ знают, что мало кто смотрит скучные и не заслуживающие доверия новостные программы, еще меньше читают скучные и не заслуживающие доверия газеты, но, что широкие массы будут охотно смотреть длинные фильмы и телепередачи, не слишком беспокоясь о том, имеет ли в них что-то смысл. Над контентом телепередач и сюжетами фильмов работают исследовательские лаборатории и поглощают при этом немалый бюджет. Кинопродюсеры подписывают контракты с вооруженными силами США или ЦРУ. Во многих фильмах военные фактически становятся сопродюсерами с правом вето в обмен на разрешение использовать военные базы, оружие, экспертов и войска.

Альтернативой является отрицание этих вещей. Но, военные не так пассивны, как может показаться. Пентагон активно предлагает новые сюжетные идеи кино телепродюсерам. Альянс между военными и Голливудом является основной причиной того, что в США есть много блокбастеров с повторяющимися сюжетами. Но, есть и другие фильмы, практические неизвестные широкому зрителю. Студии написали сценарии и наняли лучших актеров для таких фильмов, как «Иран-контрас», которые так и не увидели свет из-за отказа Пентагона.

Фильм «Падение Черного ястреба» перевернул реальность и сюжет книги, на котором кинолента была «основана» с ног на голову, как и «Явная и настоящая опасность»… Сценарии прямо говорят зрителям, что не имеет значения, кто и за что начал войну, что единственное, что имеет значение, — это героизм войск, пытающихся выжить или спасти солдата. Тем не менее, настоящих ветеранов вооруженных сил США часто не замечают, и с ними не консультируются. А они часто воспринимают фильмы, отвергнутые Пентагоном, как «нереалистичные», очень реалистичными, а фильмы, созданные в сотрудничестве с Пентагоном, — крайне нереалистичными. Конечно, огромное количество фильмов на военную тематику снято о том, как военные США сражаются с космическими пришельцами и магическими существами — явно не потому, что это правдоподобно, а потому, что это избегает реальности. С другой стороны, военные фильмы формируют взгляды людей на целевые нации и дегуманизируют людей, живущих в определенных местах. Это касается в первую очередь тех стран, что противостоят мировому доминированию США, а также мест, где Америка ведёт войны защищая свою демократию.

Пентагон выработал политику того, что американские военные одобряют и не одобряют. Так, Минобороны США не одобряет изображения военных неудач американкой армии и преступлений, что исключает большую часть реальности. Пентагон отвергает фильмы о самоубийствах ветеранов, расизме в армии, сексуальных домогательствах и насилии в армии.

ЧТО ВНУШАЕТ КИНО - АМЕРИКАНЦАМ

С легкой руки Пентагона Голливуд внушает зрителям, что выживание в ядерной войне вполне вероятно. Также пропагандируется мысль о необходимости создания новых вооружений. В оригинальном сценарии первого фильма «Железный человек» герой выступил против злобных торговцев оружием. Американские военные переписали его так, что протагонист стал героическим торговцем оружием, который явно выступал за увеличение военного финансирования. Сиквелы придерживались именно этой заданной темы. Американские военные рекламировали свое любимое оружие в фильмах: «Халк», «Супермен», «Форсаж» и «Трансформеры», а общественность США фактически восприняла всё на ура.

«Документальные фильмы» на каналах Discovery, History и National Geographic — это военная реклама оружия. «Inside Combat Rescue» на National Geographic — это вербовочная пропаганда. «Капитан Марвел» существует, чтобы подавать ВВС в позитивном виде - женщинам. Фильм под названием «Рекрут» был в значительной степени написан главой отдела развлечений ЦРУ. Такие шоу, как NCIS, выдвигают линию военных. А равно и другие. «Око в небе» представляется совершенно нереалистичной чепухой, которая, впрочем, создавалась под влиянием американских военных, с целью формирования в сознании людей позитивного мнения об убийствах с помощью дронов.

Дэвид Свансон подчёркивает, что большая часть мира боится американских вооруженных сил как угрозы миру, напротив основной сегмент американской общественности считает, что войны, которые ведут США приносят пользу людям, не только американцам, но и тем, кто оказывается под огнём ВС Соединённых Штатов. Американские зрители зачатую прославляют бесконечные массовые убийства и разрушения, поддерживают угрозу применения или даже применение ядерного оружия и предполагают, что у США есть крупные враги, угрожающие американской «свободе».

АМЕРИКАНСКОЕ КИНО В РОССИИ

Теперь рассмотрим другую, оборотную сторону этой медали. Какую роль играют американские фильмы, продюсированные ЦРУ И Пентагоном, когда попадают на российские киноэкраны или транслируются нашим телевидением? В большинстве из них русские представлены как «плохие парни», вариантов много: это может быть жестокая «русская мафия», терроризирующая не только мирное население, но и бандитов других национальностей, и даже полицию. Очень часто в голливудских боевиках русских солдат показывают, как садистов, а русских генералов или высшее политическое руководство - как отпетых негодяев. К этому не стоит относиться легкомысленно, мол кино - лишь кино. Сюжеты у них незатейливые, вселенских проблем не вскрывают. Однако данный примитивный контент очень эффективен в пропагандистском плане. Он закладывает в подсознание российского зрителя, что быть русским - плохо, всё русское- плохо, а вот быть американцем - круто и всё американское - это хорошо. Отсюда, нарастающий нигилизм в отношении своей страны у значительной части нашей молодёжи и у старших поколений. Российские традиции и уклад жизни мы начинаем воспринимать негативно, в соответствии с той программой, которую в нас закладывают не только посредством кинематографа, но и через социальные сети и компьютерные игры.

Если внимательно отнестись к голливудскому кинематографу вообще, можно с лёгкостью заметить, что повторяются не только сюжеты или характеры героев, но и сами диалоги не изобилуют разнообразием. Из фильма в фильм переносятся одни и те же фразы. Голливудская пропаганда работает топорно, методично «вбивает» в головы зрителям идеи о превосходстве западной демократии и гипертрофированных свобод, включая гомосексуализм и трансгендерность. Всё это направлено на разложение устоев, на которых зиждется наша мораль. К сожалению, данные посевы попадают в благодатную почву. Причиной эффективности западной пропаганды является низкий уровень жизни подавляющего большинства населения России.

Голливуд поднаторел в переписывании истории. Тысячу раз был прав великий английский литератор Чарльз Диккенс, когда заявил: «Миссия Америки - опошлить вселенную». В сюжетах американских фильмов всё ставится с ног на голову, беззастенчивую лож оправдывают тем, что кино — это искусство, имеющее право на вымысел. Но, на деле, зритель начинает верить, что именно сюжеты голливудских фильмов соответствуют историческим фактам. Это становится очень мощным оружием пропаганды.

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