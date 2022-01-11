Обязанности мэра Биробиджана до выборов будет исполнять 23-летний Антон Болтов
11 января 2022, 13:06
Обязанности мэра Биробиджана до выборов главы города будет исполнять 23-летний Антон Болтов. Бывший мэр Биробиджана, столицы Еврейского АО, Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию в середине декабря 2021 года.
Социальные сети и тelegram-каналы писали, что до проведения выборов его функции будет исполнять Антон Болтов, который был избран спикером гордумы Биробиджана. Официального подтверждения информации не было.
В своём Instagram Антон Болтов сообщил, что "согласно Уставу Биробиджана в период отсутствия мэра и до выборов нового он действительно исполняет обязанности главы муниципального образования". "Однако руководит мэрией и решает все хозяйственные вопросы первый заммэра, сейчас это Константин Ананьев",- пояснил Болтов.
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