Володин: после событий в Казахстане ОДКБ показала, что может эффективно решать непростые задачи

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11 января 2022, 10:53

Вячеслав Володин, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей шесть стран, после событий в Казахстане наступает новый этап в развитии.

"Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин является председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Спикер Госдумы отметил, что скоро станет понятно многое, в том числе откуда в Казахстане и в чьих интересах появились террористы. По словам Володина, ситуация в Казахстане "потребует выработки законодательных решений в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ".

Председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ пояснил, что решение о направлении миротворческого контингента ОДКБ было необходимым. "Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в Казахстане, но и в других странах", - заключил Володин. "Нам есть ещё над чем работать, в частности над гармонизацией законодательств стран-участниц: из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии "оранжевых революций", акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей", - написал председатель Госдумы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник выступил в мажилисе.

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