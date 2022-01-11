Реформа местного самоуправления будет встречена южноуральцами с пониманием

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11 января 2022, 07:07 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональные эксперты поделились мнениями о грядущих изменениях.

В Государственной Думе РФ рассматривается проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Предполагается, что внутригородские районы городского округа упраздняются, районные Советы депутатов будут ликвидированы, а выборы в Челябинскую городскую думу вновь станут прямыми.

В интервью «Южноуральской панораме» экс-председатель Законодательного Собрания Челябинской области, ныне советник губернатора Владимир Мякуш отметил, что после изменений людям будет проще разобраться в структуре и полномочиях депутатов, а прямые выборы позволят наделить народных избранников другим статусом и другой полнотой ответственности.

«Нас ждет большая реформа местного самоуправления, которая учитывает опыт, проблемы и ошибки, накопленные за десятилетия», — добавил Владимир Мякуш.

Своим мнением о политическом укладе в Челябинске поделился политтехнолог, руководитель агентства «Монитор» Алексей Ширинкин. В комментарии «Губернии» эксперт указал на плюсы и минусы реформы местного самоуправления, проведенной в 2014 году. Алексей Ширинкин считает, что возврат к прямым выборам в городскую думу необходим, вместе с тем было бы целесообразно оставить в какой-то форме представительства районного актива.

Челябинский политолог Александр Мельников заметил, что на Южном Урале грядущая реформа местного самоуправления будет встречена с особым пониманием. «Ярких примеров в пользу нынешней конфигурации нет, а вот негатива достаточно – долгоиграющая недееспособность Калининского райсовета в Челябинске у всех на виду», — цитирует эксперта «Губерния».

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