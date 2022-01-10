Песков сообщил, что Россия принимает меры по безопасности границ с Казахстаном

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10 января 2022, 14:40 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает меры по защите границ с Казахстаном от проникновения террористических угроз в связи с массовыми беспорядками в республике.

«Разумеется, и верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают меры, специальные меры, для того чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ выразил мнение, что ситуация в Казахстане касается всех членов организации. Глава государства подчеркнул, что благодаря принятым мерам и поддержке ситуация в республике постепенно нормализуется.

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