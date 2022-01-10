Замглавы МИД РФ Рябков: деятельность Совета Россия-НАТО хотят возобновить на неприемлемых условиях

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США хотят восстановить работу совета Россия-НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы. 9 января российская делегация прибыла в Женеву для переговоров по гарантиям безопасности, после них в Брюсселе пройдет заседание с альянсом.
«США хотят восстановить деятельность Совета Россия-НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине»,- высказал дипломат.
Рябков назвал такие действия «неприемлемыми» для России.
Напомним, что заседания Совета Россия – НАТО (СРН) запланировано на 12 января. В организации уточнили, что диалог с Москвой должен проводиться на базе взаимности, а также отвечать на озабоченности НАТО по поводу действий РФ.
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