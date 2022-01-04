В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания совета Россия – НАТО 12 января

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4 января 2022, 12:43 Источник: ТАСС

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Alexander Welscher/dpa

В Североатлантическом альянсе во вторник, 4 января, подтвердили проведение заседания Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января, а также призвали Москву "принимать во внимание озабоченности" организации.

В заявлении представителя пресс-службы НАТО говорится, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг как председатель СРН созвал встречу Совета 12 января 2022 года.

В организации уточнили, что диалог с Российской Федерацией должен проводиться на базе взаимности, а также отвечать на озабоченности НАТО по поводу действий Москвы.

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