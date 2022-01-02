Переговоры с США неизбежны, вопрос - о чем разговаривать

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 января 2022, 16:48 Сергей Платонов,

В конце прошедшего года устами президента и дипломатов мы заявили, что НАТО на пороге России, отступать некуда и потому надо срочно (даже «немедленно») идти на переговоры с Западом с требованием о гарантиях безопасности.

Но о каких переговорах надо вести речь поговорим потом. Сначала окинем кратким взглядом годы до декабря 2021 года. Первая Холодная война была по двум причинам: во-первых, в силу многовекового противостояния Востока и Запада (конфессиональное различие, геополитика, торговые войны и т. п.); во-вторых, из-за идеологических разногласий (коммунизм против денег). После гибельного ухода СССР с мировой арены Восток остался без идеологического вождя, и, казалось, война прекратилась. Хотя Запад во главе с США по инерции еще разорил несколько стран (Афганистан, Югославию, Ирак, Ливию) и продолжил контролировать Европу.

Итак, первое 10-летие 21-го века проходило в условиях псевдопередышки, пока Россия «сосредотачивалась», а Китай набирал военную и экономическую силу. Но после «Мюнхенской речи» Путина о нежелании быть вассалом США, началась Вторая Холодная война со все возрастающей информационной компонентой, кибератаками и фейково-сетевым помутнением в рядах политиков и «пехоты», а с 2014 года непременно и с украинским компонентом. Одновременно среди авторитетных политиков Европы стали звучать призывы-перестать рассчитывать на защиту США и объединяться вокруг Германии(!). И тут нам бы порадоваться ослаблению США. Особенно после штурма Капитолия сторонниками Трампа и неприглядного бегства Вашингтона из Афганистана. Да не получается. И не дай Бог нам встать на этот путь!

И вот почему. Вспомним, как США оказались в Европе? Правильно, для разгрома германо-европейского фашизма в союзе с нами и Британией. Так что США нам не враг, а соперник. Объективно, в силу геополитики. И не грабитель. Настоящая угроза, как и в середине прошлого века, зреет в Европе. Поэтому переговоры надо вести не о европейской безопасности вообще, а о Союзе с американцами для упреждения очередного грабительского «Дранг нах Остен» («Похода на Восток») Европы во главе с Германией.

P. S. Пока военные базы США остаются в Европе, мы гарантированы от попыток военного реванша европейцев за их разгром в 1945 году. Союз с США укрепит эту вероятность.

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