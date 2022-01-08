Лукашенко обсудил с Токаевым текущую обстановку в Казахстане

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8 января 2022, 11:02 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко утром в субботу, 8 января, обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым текущую обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия.

В минувшую пятницу Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Обсуждая деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, политики во время бесед подчеркнули, что одной из ключевых задач миротворцев является недопущение проникновения на территорию республики бандформирований извне.

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