Посол России в США Антонов назвал Североатлантический альянс рудиментом холодной войны

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал Североатлантический альянс "рудиментом холодной войны", а расширение НАТО на восток - нарушением принципа неделимости безопасности в Европе.
Англоязычные комментарии, которые были распространены посольством РФ, появились перед началом переговоров о безопасности, которые Россия проведет с Соединенными Штатами Америки и их союзниками на следующей неделе.
Напомним, среди предложений, которые Москва подготовила для США и Североатлантического альянса, содержится отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
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