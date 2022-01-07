NBC сообщает, что США готовы обсудить с Россией двустороннее сокращение количества военных в Восточной Европе

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7 января 2022, 20:56 Источник: NBC

флаг США, pixabay.com

Власти Соединенных Штатов Америки готовы обсудить с руководством Российской Федерации двустороннее сокращение числа военных и объемов учений в Восточной Европе. Об этом в пятницу сообщили журналисты.

Как отмечает NBC со ссылкой на собственные источники, дискуссии с РФ по вопросам безопасности в Европе могут, в частности, включать в себя вопросы снижения численности военных сил и частоты учений на востоке региона, но лишь в том случае, если подобные действия будут обоюдными.

Инсайдеры также утверждают, что, по мнению Вашингтона, только лишь отвода российских войск от границы с Украиной будет недостаточно, чтобы американская сторона приступила к обсуждению вопроса о численности своих военнослужащих.

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