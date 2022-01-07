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Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в расколе американского общества

, 19:38 Источник: ТАСС

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в расколе американского общества
бывший президент США Дональд Трамп, Brigitte N. Brantley/ZUMAPRESS.com

Бывший американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 7 января, заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден предпринимает действия, которые якобы ведут к расколу общества.

Дональд Трамп не согласился с попыткой выставить людей, которые год назад заняли Капитолий, как мятежников и террористов. Кроме того, политик выступил против попыток сравнивать по значимости для американского общества события 6 января прошлого года с терактами 11 сентября 2001 года.

Трамп заявил, что американцы видят в Байдене "циничного политика", который шел на выборы, обещая единство граждан, а теперь совершает наиболее разделяющие общество действия из всех возможных – выставляет политических оппонентов как внутренних террористов.

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