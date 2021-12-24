Дональд Трамп потерял поддержку поклонников теории заговора и противников вакцин

Аргументы Недели → В мире 13+

24 декабря 2021, 17:56

Фото: MediaPunch/face to face

Издание Rolling Stone написало о реакции сторонников теорий заговора и противников вакцинации на то, что Дональд Трамп сделал себе бустерную прививку. Боготворившие ранее экс-президента США последователи QAnon и некоторых других теорий отвернулись от него и считают его предателем.



Чтобы не потерять поддержку противников прививок, Трамп предпочитал умалчивать о том, что он сам впервые вакцинировался еще будучи президентом. Ранее он называл идею бустерных прививок «операцией по зарабатыванию денег для Pfizer». Однако 21 декабря на встрече со сторонниками в Далласе Трамп сообщил, что уже получил бустер.



Спустя несколько дней экс-президент США огорошил своих отдельных поклонников, заявив, что вакцина от коронавируса – вообще «одно из величайших изобретений человечества», и что Соединенные Штаты под его руководством «спасли десятки миллионов человек по всему миру, создав вакцину».



Во время выступления слова Трампа сопровождались неодобрительным гулом. Его заявления вызвали возмущение среди консервативно настроенных ультраправых комментаторов в интернете. В сообществах «антиваксеров» появилось видео, на котором группе людей отказывают во входе в ресторан «Trump Grill», находящийся в башне Трамп-тауэр в Нью-Йорке, из-за того, что у них нет прививок. После всего случившегося многие сторонники теорий заговора поставили Трампа в один ряд с Байденом и демократами, отказавшись ему доверять в дальнейшем.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости