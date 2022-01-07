Госдеп США выделит грант на продвижение в Сербии американских ценностей

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7 января 2022, 19:02

флаг Сербия, pixabay.com

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в скором времени намерен выделить 400 тысяч долларов на проекты, которые будут продвигать культуру и ценности страны среди граждан Сербии.

Согласно последней информации, претендующие на получение гранта проекты должны соответствовать главным целям американского посольства в Белграде, среди которых укрепление сербско-американских отношений и объяснение аудитории в Сербии ключевых аспектов культуры, общества, ценностей и политики США.

Кроме того, как сообщает RT, все проекты должны включать в себя "американский элемент", в частности, партнерство с американскими организациями или приглашение американского эксперта.

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