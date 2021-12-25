Путин заверил Вучича, что Сербия зимой будет иметь достаточные объёмы газа

Аргументы Недели → В мире 13+

25 декабря 2021, 15:20

А. Вучич и В. Путин, фото с сайта Кремля

В субботу, 25 декабря, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча Путина и Вучича ранее состоялась в Сочи 25 ноября 2021 года. После той встречи сербский президент сообщил о достигнутой договорённости по ценам на газ для Сербии.

Сегодня в развитие переговоров продолжено обсуждение состояния в настоящее время и перспектив сотрудничества в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике.

В Кремле рассказали, что сегодня в разговоре двух лидеров особое внимание было уделено тематике поставок российского природного газа в Сербию. Путин и Вучич отметили, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики.

В пресс-службе президента Сербии подтвердили, что Вучич и Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире.

Президент России заверил коллег, что Россия будет придерживаться договорённостей, и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объёмы газа,- передаёт РИА Новости.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости