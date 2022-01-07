Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому вопросу

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7 января 2022, 12:35 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Повышенная военная активность России на границе с Украиной станет предметом обсуждения представителей разных стран на следующей неделе. В телефонном разговоре 31 декабря минувшего года Джо Байден уже пообещал Владимиру Путину, что в случае российской военной агрессии против Украины последуют беспрецедентные экономические санкции. Президент России ответил, что подобные действия США могут привести к полному разрыву отношений Москвы и Вашингтона.



Россия выступает против расширения НАТО на Восток и требует от альянса не принимать в свои ряды Украину и Грузию. Запад подчеркивает, что не готов выполнять такие требования.



10 января проведут переговоры замгоссекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО. Россию представят замминистра иностранных дел Александр Глушко и высокопоставленные представители Минобороны. 13 января в Вене должна пройти встреча в формате Россия — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Европа считает, что ей в переговорах уготована слишком пассивная роль и хочет присутствовать на встрече России и США в Женеве. При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отправляясь в трехдневную поездку по Украине, заявил, что цель этого визита — выразить поддержку Евросоюза суверенитету и территориальной целостности этой страны.



Внутри самого Евросоюза, 21 из 27 членов которого также состоят в Североатлантическом альянсе, нет единства по теме взаимодействия с НАТО. Евросоюз и НАТО разрабатывают новую совместную декларацию, которая должна дополнить документ, подписанный в 2018 году. При этом позиции по декларации расходятся: ряд стран внутри ЕС считает, что Евросоюз должен меньше полагаться на альянс и активнее наращивать собственные военные мощности.



7 января — министры иностранных дел стран НАТО проведут встречу в формате видеоконференции. А 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина — НАТО.





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