Министры обороны России и CША обсудили по телефону вопросы безопасности

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6 января 2022, 17:57 Источник: RT

Сергей Шойгу, MOD Russia/globallook.com

В четверг состоялись телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином, посвященные вопросам безопасности, сообщает Министерство обороны России.

«6 января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — говорится в заявлении ведомства. О подробностях переговоров не сообщается. Ранее, со ссылкой на китайские интернет-СМИ, сообщалось, что Пентагон «запаниковал» из-за слов президента Владимира Путина о совместной разработке Россией и КНР высокотехнологичного оружия.

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