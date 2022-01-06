Министры обороны России и CША обсудили по телефону вопросы безопасности

В четверг состоялись телефонные переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином, посвященные вопросам безопасности, сообщает Министерство обороны России.
«6 января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — говорится в заявлении ведомства. О подробностях переговоров не сообщается. Ранее, со ссылкой на китайские интернет-СМИ, сообщалось, что Пентагон «запаниковал» из-за слов президента Владимира Путина о совместной разработке Россией и КНР высокотехнологичного оружия.
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