Кадыров призвал «братьев» - казахский народ не допускать ошибок и не разрушать страну

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5 января 2022, 18:59

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым призвал жителей Казахстана не разрушать страну.

«Нам судьба Казахстана небезразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание»,- высказал он.

Кадыров попросил митингующих вести себя «максимально мирно» и не разрушать страну и экономику. Глава республики сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

«Нас тоже подвели - так же, как и вас сегодня,- к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россию»,- продолжил он.

Политический деятель призвал одуматься жителей Казахстана, «чтобы братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий». Кадыров просит остановиться тех, кто стоит «во главе этих протестов», поскольку государство приняло отставку правительства и снизило цены на газ. Он отметил, что «война никогда к хорошему не приводит, война разрушает, уничтожает и убивает».

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